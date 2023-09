MP brasileiro pretende que Bolsonaro devolva presentes recebidos

O Ministério Público Federal do Brasil pediu ao Tribunal de Contas da União (TCU) para exigir ao ex-Presidente Jair Bolsonaro que devolva todos os presentes recebidos durante o seu mandato.

Este pedido do procurador Lucas Rocha Furtado acontece quatro dias depois de Bolsonaro, a sua mulher, Michelle Bolsonaro, e outras pessoas associadas ao ex-governante decidirem permanecer em silêncio em relação a um caso de venda ilegal de joias.

Este caso refere-se a um conjunto de joias e objetos de grande valor entregues ao ex-Presidente do Brasil durante viagens oficiais à Arábia Saudita e a outros países árabes, e que deveriam ter sido entregues ao Estado brasileiro depois de Bolsonaro deixar o poder.

Segundo as investigações, o político brasileiro vendeu algumas destas joias através de intermediários, apesar de alguns dos seus colaboradores as terem comprado de volta depois de órgãos de controlo do Brasil exigirem a devolução.