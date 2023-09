Quase nove mil maços de tabaco apreendidos em Santa Maria da Feira

A Unidade de Acção Fiscal, no dia 1 de setembro, deteve um homem de 48 anos, em Santa Maria da Feira, pelo crime de Introdução Fraudulenta no Consumo e apreendeu 8 984 maços de tabaco, correspondente a 179.680 cigarros.

Durante uma ação de fiscalização para o controlo da circulação de mercadorias, os militares da GNR fiscalizaram um veículo automóvel ligeiro de mercadorias, onde viram e apreenderam os quase nove mil maços, que não tinham a estampilha especial exigida para a sua detenção, circulação e comercialização em território nacional.

Houve ainda registo da falta, por parte do condutor, da apresentação de documento justificativo da sua legal produção, circulação e introdução no consumo.

O valor comercial do tabaco apreendido é de cerca de 47 mil euros, mas, se tivesse sido vendido ao público teria lesado o Estado Português em mais de 33 mil euros, garante a GNR

O homem foi detido pela prática em flagrante delito do crime tributário de Introdução Fraudulenta no Consumo, sendo apreendido igualmente o veículo utilizado para o transporte do tabaco.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira.