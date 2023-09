ONU exige que os países desenvolvidos cumpram as promessas no combate à crise climática

António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, exigiu esta terça-feira na Cimeira do Clima de África, que decorre em Nairobi, no Quénia, que os países desenvolvidos cumpram as suas promessas no combate à crise climática, que afeta o continente de forma desigual.

"Este continente emite apenas quatro por cento das emissões globais, mas sofre alguns dos piores efeitos do aumento das temperaturas globais: calor extremo, inundações implacáveis e dezenas de milhares de mortes devido a secas devastadoras", afirmou António Guterres, no seu discurso de abertura no segundo dia da cimeira.

O responsável da ONU afirmou que, mesmo assim, "ainda é possível evitar os piores efeitos" da crise climática, embora seja necessário um "salto qualitativo" na "ação climática" e mais "ambição", especialmente por parte dos países desenvolvidos, que devem reduzir as suas "emissões líquidas para perto de zero" até 2040.