Funcionária do Aeroporto de Lisboa apanhada a roubar

Uma funcionária do Aeroporto de Lisboa, de 50 anos, foi constituída arguida pela prática de furto.

Uma mulher alertou as autoridades depois de ter voltado atrás para ir buscar um saco que se tinha esquecido junto a um balcão do aeroporto, com cosméticos no valor de cerca de 300 euros, não o tendo encontrado.

Após algumas diligências, a PSP conseguiu identificar a suspeita e confrontou-a com o crime. A mulher confessou que tinha os artigos em falta na sua posse.

Os artigos foram devolvidos à proprietária e a mulher foi constituída arguida, tendo ficado sujeita a termo de identidade e residência.