Panamá. Jogador Gilberto Hernández assassinado a tiro aos 26 anos

O jogador internacional do Panamá Gilberto Hernández foi assassinado a tiro, no domingo, na cidade de Colón, que tem uma das taxas mais altas de homicídios do país.

A imprensa panamense dá conta de que duas pessoas saíram de um carro e dispararam em direção a um grupo, no qual estava Hernández.

O jogador, de 26 anos, ainda foi transportado para o hospital de urgência, mas acabou por não sobreviver aos ferimentos.

O CAI Panamá, clube pelo qual Hernández jogava, já veio lamentar o sucedido. "O Club Atlético Independiente Panamá lamenta a morte do nosso jogador. Estamos unidos na dor dos filhos, da família e dos amigos. Voa alto, líder e bicampeão", lê-se numa mensagem partilhada nas redes sociais.