Antony retirado da seleção brasileira devido a acusação de violência doméstica

Antony, jogador do Manchester United, foi retirado da convocatória da seleção brasileira, para os encontros com a Bolívia e o Peru, após as acusações de violência doméstica feitas pela ex-namorada.

“Em função dos factos que vieram a público nesta segunda-feira (04/09), envolvendo o atacante Antony, do Manchester United, e que precisam ser apurados, e a fim de preservar a suposta vítima, o jogador, a Seleção Brasileira e a CBF, a entidade informa que o atleta está desconvocado da Seleção Brasileira”, lê-se no comunicado da CBF.

O avançado publicou um texto no Instagram onde nega as acusações.

“Em respeito aos meus fãs, amigos e familiares sinto na obrigação de me manifestar publicamente sobre as falsas acusações que tenho sido vítima…Confio que as investigações policiais em andamento demonstrarão a verdade sobre a minha inocência”.

A ex-namorada, Gabriela Cavallin mostrou uma troca de mensagens entre ambos, onde o jogador a ameaça e intimida. O inquérito está na Polícia Civil de São Paulo, sob segredo de justiça.