Benfica-FC Porto deverá ser disputado numa sexta-feira

O clássico Benfica-FC Porto deverá ser no dia 29 de setembro, sexta-feira.

A data da receção aos dragões ainda não foi confirmada, mas como ambas as equipas têm jogos para a Liga dos Campeões, tudo indica que o encontro será antecipado.

A partida estava inicialmente prevista para 1 de outubro, mas o Benfica joga com o Inter Milão a 3 de outubro e o FC Porto com o Barcelona no dia 4.