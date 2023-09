Setembro representa o reinício de um novo ciclo anual nas Universidades. Muitos alunos regressam para continuar os seus estudos, novos alunos iniciam o seu percurso universitário, e para os novos professores, recém-recrutados, é também o seu primeiro ano letivo como universitários. No Técnico, este início da carreira e de ano letivo é marcado, há mais de 8 anos, por uma reflexão, com a duração de três dias, denominada “Shaping the Future”, sobre o que é um professor universitário, as suas funções e os aspetos fundamentais da profissão, e o que a instituição espera dos seus professores. É uma oportunidade para discutir, entre pares e com os nossos novos colegas, os desafios, o significado e os valores mais importantes da profissão.

As universidades nasceram, em Paris, Oxford e Bologna, e mais tarde Coimbra, como comunidades de académicos, auto-organizadas e autorreguladas, dedicadas à disseminação e produção de conhecimento. Os estudantes procuravam os académicos nestes locais em busca de conhecimento e, mais tarde, de formação vocacional. As universidades tornaram-se, compreensivelmente, mais complexas, mas o conceito de comunidade de académicos continua a ser o ponto central de qualquer instituição universitária.

A profissão é hoje muito mais exigente. Ao longo da sua carreira, os professores podem inspirar (e mudar a vida de) milhares de pessoas. A responsabilidade da profissão é proporcional a esta influência. As famílias e os estudantes entregam aos professores as suas esperanças numa vida melhor. Os nossos concidadãos esperam dos professores invenções que mudem as suas vidas e descobertas que os inspirem. A comunidade de académicos e a sociedade civil esperam que os professores exerçam o privilégio que a liberdade académica concede, fazendo jus à etimologia latina da palavra professor – de ‘declarar abertamente’.

Os novos professores precisam também de compreender os estudantes que terão diante de si e desenvolver técnicas para transmitir o seu conhecimento e para os inspirar. Devem ainda garantir que as suas unidades curriculares se mantêm atualizadas e que os estudantes são sempre expostos aos desenvolvimentos científicos e tecnológicos mais avançados, no ensino ou através do envolvimento dos estudantes em atividades de investigação.

Os professores recém-recrutados já são contratados com o doutoramento e com vários anos de experiência pós-doutoral e, fruto desta experiência, já demonstraram a sua capacidade de fazer ciência e produzir conhecimento. Espera-se que continuem a sua carreira científica e que a expandam, desenvolvendo equipas próprias, atraindo financiamento, e aumentando a sua reputação e a da sua instituição. Espera-se ainda que comuniquem os seus avanços científicos e que explorem formas de fazer o seu conhecimento percolar para a sociedade, por exemplo através de ligação às empresas, estudos ou desenvolvimento de novas empresas e produtos.

As expectativas e a diversidade de dimensões tornam a profissão particularmente exigente. A instituição espera que cada um dos novos professores seja um líder académico e científico, um exemplo para estudantes e para a toda a comunidade de académicos, inspirador para os nossos concidadãos. Os três dias do programa de reflexão e preparação de carreira “Shaping the Future” são a oportunidade para aprofundar cada uma destas componentes, refletir sobre a profissão, identificar lacunas no treino prévio, e preparar a estratégia que cada novo professor deve seguir no seu período experimental. Ao contrário da generalidade das profissões, este período experimental é longo, com uma duração de 5 anos para os professores no início de carreira, sendo esta avaliação um dos momentos críticos para a carreira dos professores universitário e das instituições, que também se definem, como comunidade de académicos, nestes momentos de avaliação da carreira dos seus professores.

Não existem manuais para ser ou para identificar um professor excelente e não será certamente em leis e regulamentos que conseguimos perceber o que define um professor universitário. Existe, no entanto, um conjunto de princípios e técnicas que aumentam a capacidade para inspirar, liderar e desenvolver novo conhecimento. Também todos conseguimos identificar professores que foram e são claramente marcantes e que representam, ao mais alto nível, a profissão e a universidade. Ao promovermos a reflexão sobre estes princípios, técnicas e exemplos, sobre a profissão de professor universitário, sobre aquilo que é central na nossa profissão e nas nossas instituições, estamos também a reforçar a ideia fundadora das universidades e que as tornam instituições únicas: uma comunidade de académicos, partilhando um conjunto de valores e princípios, empenhada na produção e partilha do conhecimento e no sucesso de todos, professores, estudantes e profissionais.

Professor Catedrático do Departamento de Física, Instituto Superior Técnico

