Magina da Silva nomeado para cargo em Paris

O despacho da nomeação do ex-diretor nacional da PSP, Magina da Silva, como oficial de ligação do Ministério da Administração Interna (MAI) junto da Embaixada de Portugal em Paris foi publicado, esta segunda-feira, no Diário da República.

Magina da Silva, de 57 anos, foi rendido nas funções de diretor nacional da PSP pelo superinendente Barros Correia, que tomou, esta segunda-feira, posse no cargo.

O ex-diretor nacional da PSP foi nomeado como oficial de ligação do MAI na Embaixada Portuguesa em Paris em comissão de serviço, pelo período de três anos.

A nomeação tem efeitos a partir de segunda-feira.

Magina da Silva, superintendente-chefe da PSP, é licenciado em Ciências Policiais e concluiu o curso de Operações Especiais, o curso de Direção e Estratégia Policial e o curso de Auditor de Defesa Nacional.

Neste cargo, sem prejuízo da subordinação hierárquica ao Embaixador de Portugal em Paris, o oficial de ligação depende técnica e funcionalmente e reporta a sua atividade à Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.

As suas funções principais "no plano da cooperação internacional são assistir os serviços da República Francesa, facilitando o intercâmbio de informação de segurança interna, nos termos superiormente definidos"