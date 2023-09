Mais de 870 pessoas atravessaram Canal da Mancha apenas este sábado

As autoridades do Reino Unido revelaram que 872 migrantes atravessaram o Canal da Mancha com a ajuda de 15 embarcações no sábado, sem permissão, o valor mais alto desde o início do ano.

No total, mais de 21 mil pessoas chegaram ao Reino Unido desta forma desde o início do ano.

Este valor sugere uma ligeira quebra de ritmo face às mais de 45 mil chegadas no ano passado, segundo informações partilhadas pelo Governo.

O verão continua a ser o período mais propício a estas travessias, tendo chegado em agosto mais de 5.300 pessoas em cerca de 100 pequenas embarcações.

Desde que as autoridades britânicas começaram a registar estas chegadas, em 2018, mais de 100 mil pessoas atravessaram o Canal da Mancha em pequenas embarcações a partir de França.