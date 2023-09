GNR deteve em flagrante três suspeitos de tráfico em zona de diversão noturna de Albufeira

O Comando Territorial de Faro, na terça-feira, deteve três homens, com idades entre os 25 e os 29 anos, por tráfico de estupefacientes, em Albufeira.

As detenções ocorreram com base numa investigação realizada durante quatro meses, onde foi possível verificar que “os indivíduos abordavam turistas na via pública, aliciando-os a comprar produto estupefaciente nas imediações da zona de diversão noturna da Rua da Oura, o que estava a causar um grande alarme social não só para os turistas, mas também para os exploradores de estabelecimentos daquela área”, explicou a GNR em comunicado

Os três suspeitos foram detidos em flagrante delito, tendo-lhes sido apreendido produto estupefaciente no local e, no seguimento, realizadas buscas domiciliárias. No total foi apreendido o seguinte:

74 doses de cocaína; 41 doses de liamba; 16 doses de haxixe; 5655 euros em dinheiro e quatro telemóveis.

Os detidos foram presentes no Tribunal Judicial de Portimão. Ao detido de 25 anos foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva. Para os indivíduos de 26 e 29 anos foram decretadas apresentações diárias num posto policial da área de residência.