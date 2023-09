Pesos pesados no Campus da Liberdade

O Campus +Liberdade, evento promovido pelo Instituto Mais Liberdade, instituto próximo do partido Iniciativa Liberal,vai levar até Fátima mais de uma centena de jovens e vai contar com nomes como Luís Marques Mendes, Francisco Assis e Carlos Moedas. Sérgio Sousa Pinto, Miguel Poiares Maduro e Adolfo Mesquita Nunes são outros nomes que estarão presentes.

Esta iniciativa tem o objetivo de «fomentar o pensamento crítico e a participação cívica». Houve o registo de cerca de 300 candidaturas de jovens de todo o país e foram selecionados 150 para participar. «Entre os mais de 30 oradores confirmados, estão 10 ex-ministros, ex-secretários de Estado ou atuais conselheiros de Estado», adianta o Instituto +Liberdade.

A terceira edição vai decorrer entre 6 e 10 de setembro e vai discutir temas como o sistema fiscal, educação e habitação.

Isto, numa altura em que o partido próximo deste movimento já admitiu que poderá vir a viabilizar a proposta do PSD, depois de reconhecer que a redução dos impostos já vem tarde.

«A ambição da Iniciativa Liberal relativamente ao tema da descida do IRS, ao tema da descida dos impostos no seu conjunto na sociedade portuguesa é uma ambição muito maior do que aquilo que temos visto proclamado por outros partidos, por muito que o discurso desses partidos às vezes possa querer fazer entender que tem uma ambição semelhante ao comparável com a Iniciativa Liberal», afirmou Rui Rocha. E, segundo o liberal, a questão da descida do IRS tornou-se «de repente consensual» na sociedade, mesmo para aqueles que não colocavam essa possibilidade.

Também em matéria de habitação, o líder do partido defendeu que o pacote Mais Habitação é «um mau pacote», considerando que prejudica os portugueses. «Este pacote não é solução. Pelo contrário, piora a situação em Portugal e prejudica quem precisa de encontrar habitação», afirmando que agora é preciso «restaurar a confiança dos investidores».