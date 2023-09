Jovem de 16 anos apanhado em flagrante a atear fogo numa zona florestal em Leiria

O Comando Territorial de Leiria, deteve em flagrante, na sexta-feira, um jovem de 16 anos por incêndio florestal no concelho de Leiria.

Durante uma ação de patrulhamento e vigilância na serra de Porto Urso, freguesia de Monte Real e Carvide, os elementos do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Leiria com o apoio de populares viram o suspeito a incendiar uma zona florestal através de chama direta, com um isqueiro, tendo sido detido em flagrante.

O detido foi constituído arguido e entregue à Polícia Judiciária.