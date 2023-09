As bolinhas da sorte amigas

Pela terceira temporada consecutiva há três clubes portugueses na fase de grupos da liga milionária, um feito que, por exemplo, a França, com apenas dois representantes, não conseguiu. A Espanha volta a dar cartas, com cinco equipas, enquanto a Inglaterra, Itália e Alemanha estão representados com quatro clubes. Benfica, FC Porto e Braga têm nível internacional e podem marcar pontos para o ranking da UEFA, ao contrário de outras equipas que registam mais derrotas do que vitórias, e foi a perder muitos jogos que Portugal desceu de sexto para sétimo no ranking europeu. O sorteio realizado ontem, no Fórum Grimaldi, no Mónaco, contou com 32 equipas: as 26 apuradas diretamente e seis vencedores dos play-offs. As equipas foram divididas em quatro potes. O pote 1 era composto pelo campeão europeu (Manchester City) e pelo vencedor da Liga Europa (Sevilha) e por seis campeões nacionais. Os potes 2 a 4 foram determinados pelo ranking de coeficientes de clubes. O Benfica estava no pote 1 e ficou com a vida facilitada, o mesmo acontecendo com o FC Porto, que fazia parte do pote 2. O Braga estava inserido no pote 3 e apanhou com dois tubarões, pelo que tem tarefa complicadíssima para continuar na prova milionária. A primeira jornada realiza-se a 19 e 20 de setembro e a sexta e última jornada da fase de grupos tem lugar a 12 e 13 de dezembro. As datas dos jogos serão conhecidas na manhã de sábado. A final da Liga dos Campeões terá lugar no Estádio de Wembley, em Londres, dia 1 de junho.

Quanto aos troféus individuais, o avançado do City, Haaland, foi considerado o jogador do ano pela UEFA, e Bonmatí, capitã da seleção espanhola, foi eleita a jogadora do ano. Pep Guardiola e Sabrina Wiegman foram eleitos treinadores do ano no futebol masculino e feminino.