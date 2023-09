Funcionária de limpeza furtou vários eletrodomésticos da casa onde trabalhava

O Comando Territorial do Porto, na quinta-feira, constituiu arguida uma mulher de 53 anos, por furto em residência, no concelho do Marco de Canaveses.

A detenção ocorreu na sequência de uma investigação por crime de furto em residência, que durava há cerca de cinco meses, os militares da GNR realizaram várias diligências onde concluíram que a suspeita terá furtado um cofre com uma grande quantia de dinheiro, da residência onde trabalhava como empregada de limpeza.

Foi realizada uma busca domiciliária e uma busca em veículo, que culminaram na apreensão de vários materiais:

Um frigorífico; uma máquina de lavar roupa; uma máquina de secar roupa; um sofá; um telemóvel; vários pequenos eletrodomésticos; utensílios de alimentação e tratamento de gatos; peças de roupa e calçado; produtos de limpeza e 555 euros em dinheiro.

A suspeita foi constituída arguida e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Marco de Canaveses.