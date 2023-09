Desmantelada rede criminosa que introduzia grandes quantidades de droga na Europa

A Polícia Judiciária, em colaboração com as autoridades do Brasil, Croácia, França, Polónia, Espanha, Eslovénia, Estados Unidos e Sérvia, numa operação internacional de combate ao tráfico de droga, denominada “Operação Opatija”, desmantelou uma rede criminosa que atuava em vários países e introduzia grandes quantidades de cocaína na Europa.

Durante as diligências realizadas ao longo do último ano e meio, foram detidas 6 pessoas de diferentes nacionalidades e procedeu-se “à apreensão de um total de 2700 kg de cocaína, elevada quantidade de dinheiro, imóveis, viaturas e outros objetos com relevância para a prova dos factos em investigação”, revelou a PJ em comunicado.

Esta operação começou em janeiro de 2022, com as autoridades sérvias a iniciarem uma investigação sobre este cartel de droga, “que se pensa estar envolvido no tráfico em grande escala de cocaína da América do Sul para a EU, designadamente do Brasil”.

A operação rapidamente envolveu outros países da Europa, entre os quais Portugal,” que participou ativamente em ações de vigilância e recolha de informação relevante para o desfecho da operação”, acrescentou a PJ.