JSD propõe cheque bebé de oito mil euros

A Juventude Social-Democrata (JSD) vai avançar com uma proposta para ser criado um cheque bebé no valor de oito mil euros para incentivar a natalidade. A medida vai ser apresentada este domingo pelo líder da JSD, Alexandre Poço, no discurso de encerramento da Universidade de Verão do PSD.

O cheque bebé terá uma dimensão dupla, sendo que metade do valor será entregue às famílias a seguir ao nascimento das crianças, para dar resposta às primeiras despesas.

Os restantes quatro mil euros servirão como uma poupança de acesso apenas aos 18 anos, enquanto instrumento de apoio à emancipação.

Em declarações ao Nascer do SOL, fonte da JSD defende que a proposta tem como objetivo combater o prolongado inverno demográfico que se vive em Portugal. «Sabemos que é importante remover obstáculos à natalidade e entendemos que o Estado tem aqui uma obrigação com os seus futuros cidadãos e deve alocar recursos e tomar medidas ousadas e inovadoras», reforça.

Neste sentido, a JSD entende que esta medida pode ser positiva para colocar um travão aos «indicadores assustadores e dramáticos da evolução da demografia portuguesa».

Os ‘laranjinhas’ contam levar a proposta para a criação de um cheque bebé à direção do PSD e à direção do grupo parlamentar social-democrata, no âmbito das prioridades para o Orçamento de Estado para 2024.

«Temos tido a possibilidade de o PSD acolher e vincular-se às propostas da JSD, como foi o caso da proposta de IRS máximo de 15% para os jovens» refere a mesma fonte, acrescentando que agora têm também a expectativa que o partido «acolha esta proposta com o mesmo entusiasmo que recebeu a proposta para um regime fiscal para as novas gerações».

20 anos de formação política

A edição de 2023 da Universidade de Verão do PSD, que arrancou na segunda-feira, em Castelo de Vide, marca 20 anos da iniciativa de formação política. Na última semana, entre os convidados de honra estiveram o antigo líder do CDS-PP Paulo Portas, o socialista e presidente da SEDES Álvaro Beleza e ainda o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa, marcando o seu regresso a este evento. No ano passado, o chefe de Estado respondeu à distância, por vídeo, a 30 perguntas de 30 participantes, e em 2018 fez o mesmo, mas por escrito.

Este sábado, será a vez de o antigo presidente da Comissão Europeia e primeiro-ministro José Manuel Durão Barroso falar aos participantes sobre o tema ‘A Europa e o mundo: desafios e perspetivas’.

Os trabalhos encerram no domingo e, com os discursos do presidente do PSD, Luís Montenegro, do diretor da Universidade de Verão, o eurodeputado Carlos Coelho, e do líder da JSD, Alexandre Poço.

Desde 2003 que se realiza esta Universidade de Verão, promovida conjuntamente pelo PSD, a JSD, o Instituto Francisco Sá Carneiro e a delegação social-democrata do Partido Popular Europeu.

Em declarações ao Nascer do SOL, João Montenegro, vice-presidente do Instituto Francisco Sá Carneiro, destaca que este é «o evento mais mediático de formação política em Portugal», mas recorda que o papel do IFSC na área da formação política não se cinge à Universidade de Verão.

«Hoje somos o organismo em Portugal que mais formação política faz. O que de melhor se faz ao nível da formação de quadros políticos em Portugal, é feito por nós. E queremos continuar a trabalhar nesse sentido, para que os agentes políticos sejam dotados de melhor preparação, com mais informação, numa troca de experiências que acrescentem valor no seu dia-a-dia» afirma o deputado social-democrata, salientando que tanto a Academia de Formação Política para Mulheres, como a Formação Cívica subordinado a temas de atualidade como o papel da Europa ou as alterações climáticas, bem como a Formação nas Áreas da Política Governativa, são modelos formativos com a chancela e a organização do IFSC.

«É esse o legado que queremos deixar. Mais formação implica mais qualidade na decisão. Chamando cada vez mais pessoas e aproximando-as da política», sublinha o vice-presidente do IFSC.