A Tauromaquia e a Violência

Chama-se cultura ao conjunto da língua, usos, costumes e tradições e daí a diversidade de culturas com os seus hábitos e tradições próprias e características, expressando umas o seu carácter tradicional das chamadas touradas (tauromaquia) uma actividade-espectáculo pseudodesportiva, infelizmente, cheia de violência contra os touros que participam no espectáculo, já que os animais têm de ficar feridos e a sangrar para gaúdio do Povo que assiste ao espectáculo fazendo lembrar a violência do Circo Romano.

No Futebol-espectáculo profissional já é possível assistir a cenas, intencionais, de grande violência com agressões físicas de jogadores contra jogadores, ou seja, pessoas contra pessoas. Na tauromaquia a violência é contra os animais, pois tornam a festa brava num espectáculo um pouco bárbaro e tecnologicamente ultrapassado, se pensarmos que o homem já esteve na Lua… O que queremos dizer é que será possível estudar uma solução com um artefacto que não fira o touro, estilo “ventosa”, que seria solução que possa, com êxito, substituir a farpa que fere o animal, sem se perceber muito bem se não estudaram ou procuraram outra solução, não violenta, que não descaracterizasse o evento.

É que, por vezes, as pessoas nem se dão ao trabalho de pensar, e seria uma solução viável, acabaria com a má vontade de muitas pessoas contra as touradas devido ao aspecto “bárbaro” de ferir os animais. Com a reconciliação dos aficionados com o Povo serão capazes de inventar uma solução para o problema, protegendo a tauromaquia e a cultura portuguesa, já que assim se poderá manter uma tradição cultural portuguesa, antiga, sem qualquer contestação por parte do povo.

Será um trabalho interessante que, sendo bem feito, não descaracteriza a “festa brava” e, ao mesmo tempo, acaba com o coro de protestos pela violência contra os animais. Só não percebemos por que razão, até hoje, ninguém tentou arranjar uma solução para acabar com este conflito. À evolução das ideias deve corresponder a uma evolução técnica e científica, isto é que é o progresso e que distingue o Homem dos Animais.