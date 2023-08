TAP obtem lucro de 22,9 milhões de euros no 1.º semestre deste ano

A TAP conseguiu um lucro de 22,9 milhões de euros nos primeiros seis meses de 2023, depois de ter contabilizado um prejuízo de 202,1 milhões de euros no mesmo período em 2022, revelou, esta quarta-feira, a companhia aérea portuguesa.

Segundo a transportadora, esta “é a primeira vez” desde 2019, ano em que foi aplicado o plano de restruturação, que a TAP alcança “resultados positivos nos primeiros seis meses de um ano”.

Através de um comunicado, divulgado esta quarta-feira, a TAP refere que este desempenho também é bem comparado com o período pré-pandemia.

No primeiro semestre de 2019, a empresa tinha tido um resultado negativo de 112 milhões de euros.

As receitas operacionais na primeira metade do ano aumentaram 44,3%, para 1906 milhões de euros, numa altura em que as despesas aumentaram 36,6%, para 1798 milhões. Isto permitiu à TAP melhorar o seu resultado operacional do primeiro semestre, de 4,4 para 108 milhões de euros.

"Estes resultados sublinham a tendência sustentada de melhoria comercial e financeira da TAP, com um desempenho financeiro recorde e um resultado líquido positivo no primeiro semestre”, afirmou o presidente executivo da companhia aérea, Luís Rodrigues, citado no comunicado da transportadora.

“As margens operacionais e o caminho de desalavancagem, que estão acima das metas fixadas no plano de reestruturação, demonstram a sustentabilidade financeira do grupo num momento crítico da nossa história. Contudo, há ainda um longo caminho a percorrer”, acrescentou.