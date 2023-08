Milhões tem ordens para evacuar casa na Florida devido ao furacão Idália

Mais de 1,6 milhões de pessoas receberam ordens para abandonar as suas casas na Florida devido à aproximação do furacão Idália, que deverá atingir, esta quarta-feira, o noroeste do Estado norte-americano com ventos de 178 quilómetros por hora.

"Ainda temos tempo para fazer os preparativos finais, mas temos de o fazer agora", reforçou o governador da Florida, Ron DeSantis, durante uma conferência de imprensa onde revelou que não vão ser cobradas portagens nas autoestradas de sete condados, para facilitar a movimentação da população.

DeSantis acrescentou ainda que os residentes de cidades costeiras e áreas propensas a inundações a cumprirem às ordens de retirada obrigatórias e voluntárias emitidas nas últimas 24 horas, que afetam mais de 1,6 milhões de pessoas.

Desde o centro estadual de operações de emergência, o governador avisou que a maior preocupação para as autoridades é a tempestade, que em partes da costa noroeste da Florida, a chamada 'Big Bend', pode elevar o nível do mar até cerca de 4,5 metros acima do seu nível habitual.

A chegada iminente do Idália como um grande furacão forçou o encerramento de escolas em 42 distritos escolares hoje e quarta-feira, bem como de 23 universidades.