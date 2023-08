Agente da PSP agredido por cidadão no Cais de Sodré

Um homem, de 29 anos, foi detido na manhã de sábado por suspeitas da prática de crime de agressão a agente de autoridade, na Estação do Metropolitano de Lisboa do Cais do Sodré.

Em comunicado, enviado às redações, a PSP informa que, pelas 9h15, "os polícias avistaram o suspeito a forçar as portas, para sair da zona paga para a zona não paga, sem se aperceber da presença daqueles, motivo que despoletou a sua abordagem".

Os agentes dialogaram com o indivíduo, um cidadão de nacionalidade estrangeira, com "o intuito de o advertir daquela situação", mas o homem "desferiu um soco, acertando na face do polícia, tendo havido necessidade de se proceder à sua algemagem e sido dada voz de detenção", destaca a nota.

Apesar da agressão sofrida, o agente não necessitou de tratamento hospitalar, mas o detido foi "levantado um auto de contraordenação por falta de titulo válido de transporte" e foi "notificado para comparecer no Tribunal de Pequena Instância Criminal de Lisboa".