Casal gravemente ferido em despiste contra muro em Gaia

Um casal de idosos, com cerca de 80 anos, ficou ferido com gravidade quando o carro em que seguiam se despistou e embateu contra um muro, na rua do Flower, em Canidelo, Vila Nova de Gaia, avança o Correio da Manhã.

Segundo a mesma fonte, o alerta para o acidente foi dado pelas 14h54.

As vítimas foram socorridas pelos Bombeiros de Coimbrões e pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Gaia.

A mulher chegou a estar em paragem cardiorrespiratória, mas o quadro foi revertido.

O casal foi transportado para o Hospital de Vila Nova de Gaia.