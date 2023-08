Quatro mortos em queda de helicóptero na Rússia

Morreram, esta terça-feira, quatro pessoas num helicóptero Mi-8, que se despenhou na região russa de Cheliabinsk, perto da fronteira com o Cazaquistão.

De acordo com um porta-voz dos serviços de aviação russos, à agência oficial TASS, o avião pertence ao Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB).

“Havia quatro pessoas a bordo do Mi-8. O helicóptero estava a efetuar um voo de treino", disse a mesma fonte, acrescentando que, no momento do acidente, só se encontrava a bordo a tripulação.