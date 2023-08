Gorjeta obrigatória ou taxa de serviço

É cada vez mais frequente, quando pedimos a conta num restaurante, vir um acréscimo relacionado com a taxa de serviço ou a célebre gorjeta em forma de sugestão. Há quem não tenha o hábito de as conferir e possa ainda não se ter apercebido mas muita gente já lhe deu conta e a discussão adensa-se sobre o assunto. Uns acham correto, uma vez que é apenas sugerido, outros acham que vai dissimulado na conta e que é um pouco enganador e outros ainda entendem-no como uma forma de pressão para que o mesmo seja pago. O valor definido vai diferindo, não à vontade do freguês como se costuma dizer mas a gosto dos espaços de restauração, não sei se definido pela administração ou proposto pelos funcionários.

A justificação é a de que esse valor é um acréscimo importante no salário dos empregados, é aliás essa a justificação para que em vários países a taxa de serviço seja obrigatória, para além de que o serviço de mesa prestado pelos mesmos é entendido como um extra ao negócio do próprio restaurante ou bar. Mas é de facto muito diferente a forma como diversos países olham para o tema. Para uns essa taxa é obrigatória e faz parte da conta sem direito a discussão. Para outros esta é apenas sugerida, podendo ou não ser aceite e em caso de não ser aceite, é-lhe retirado esse valor à conta. Há ainda os que entendem a gorjeta como uma ofensa ou sinónimo de falta de educação e outros onde não é hábito porque os empregados normalmente recebem muito bem (caso dos países nórdicos ). Por cá continuamos nesta modalidade mista, a histórica gorjeta em que se arredonda a conta para cima ou se deixam umas moedas (ou notas) em cima da mesa ou esta nova corrente de um percentual da conta já incluído.

Têm no entanto surgido cada vez mais casos insólitos de práticas relacionadas com o assunto. Um deles aconteceu em Saint-Tropez, na Riviera Francesa. Um cliente, no fim de um faustoso almoço, deixou 500€ para os funcionários achando que estava a ser generoso mas acabou repreendido por um dos empregados de mesa que lhe disse que esse valor não chegava aos 10% do total da conta e pediu-lhe que fizesse um esforço para chegar aos 1000€ para que se aproximasse do tal valor que achava justo pagar. É por isso cada vez mais natural que se comece a pensar legislar sobre o assunto para que pelo menos a medida seja igual para todos. Ainda assim parece-me que a justificação de uma taxa de serviço pelo serviço de mesa será uma coisa distinta da facultativa gorjeta.

Eu quando vou a um espaço, quando usufruo de um determinado serviço, seja ele qual for, como por exemplo um táxi, gosto de ser eu a determinar se deixo ou não gorjeta e se deixo qual é o valor que acho justo para a mesma. Até porque acho que quem serve bem, quem se esforça para agradar ao cliente, merece uma recompensa e deve ser distinguido. Já quem é antipático, mal educado ou pouco prestável não tem nada que receber uma compensação igual, uma vez que não se esforçou nem um pouco para satisfazer o cliente. A única justificação que encontro para que a gorjeta possa ser incluída na conta é por uma questão de justiça que a mesma possa ser distribuída por todos, até porque quem está na cozinha não tem a mesma possibilidade e muitas vezes o grau de satisfação está relacionado com a qualidade da confecção embora exista o hábito de em alguns restaurantes as mesmas sejam distribuídas por todos.