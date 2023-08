Venha de lá o mundial 2030!

Nota prévia: Tal como Roma, Moscovo não paga a traidores. Foi assim no czarismo, no tempo soviético e agora no putinismo, uma mistura de comunismo, fascismo e imperialismo nacionalista russo. Neste regime, mais facilmente se mantém vivo e preso um opositor de sempre como Navalny do que um traidor. O sanguinário Prigozhin sabia isso melhor do que ninguém. Traiu e foi abatido, arrastando uma dezena de pessoas. Desta vez foi todo o avião que caiu da janela.

1. O caso do beijo machista de Luis Rubiales à jogadora Jenni Hermoso corre o mundo e acabará inevitavelmente com o seu afastamento definitivo da presidência da federação espanhola de futebol. É preciso ser um chapado idiota para não ter noção de que hoje em dia há comportamentos inaceitáveis, que anteriormente eram tolerados, embora eticamente condenáveis. Em Portugal, quase só os seguidores de Boaventura Sousa Santos é que entendem que certas práticas abusivas não devem ter consequências. O caso espanhol é mais um entre muitos que têm eclodido em todas as atividades humanas. Mas pela primeira vez um beijo em direto tem uma dimensão planetária e consegue apagar quase por inteiro um mundial de futebol fantástico e emotivo. Dito isto, também é verdade que muitas das queixosas (ou queixosos, tanto faz) não se dão ao respeito e não têm o decoro que trave excessos. Doravante, interessa saber se o caso Rubiales é ou não suscetível de prejudicar a candidatura de Espanha, Portugal e Marrocos à organização do Mundial de 2030, ao qual também se candidata um grupo de países sul-americanos de língua castelhana. Não falta muito para a decisão final, que tem um enorme interesse para Portugal. Desde logo, porque permitirá sem grandes custos acolher uma série de jogos e adeptos em estádios como o da Luz, de Alvalade e do Dragão. Potencialmente, outras infraestruturas herdadas do Euro2004 (algumas são meros monos) poderão também servir de base de apoio para estágios das seleções. Apesar de na altura continuarmos sem aeroporto e sem TGV, é pacífico que a capacidade de oferta que temos é amplamente suficiente para o evento, sem ser necessário um super investimento. Toda a logística seria um bálsamo que permitiria à economia portuguesa faturar antes e durante a campanha do mundial. Há, portanto, que fazer das fraquezas forças e reforçar a campanha de promoção da candidatura logo que o caso Rubiales deixe as manchetes. Pensar que a candidatura ao mundial vai gerar inutilidades como o Euro2004 é um equívoco. Apesar de ter deixado cicatrizes e uma fatura infraestrutural pesada, é incontroverso que o evento foi o arranque para o grande fluxo turístico que tem sido o principal motor da nossa economia.

2. Em democracia os princípios são essenciais. Foi por isso gratificante ouvir o Presidente Marcelo reafirmar em Kiev o apoio de Portugal à luta da Ucrânia contra a invasão russa e à sua futura integração na União Europeia e na Nato. Foi porventura a mais notável intervenção de Marcelo desde a que produziu sobre o Dia da Europa, em Estrasburgo. Fez lembrar Soares na afirmação de valores. Sabe-se que Marcelo não tem funções executivas e que para um certo Portugal subsídio dependente (de que o governo Costa é o expoente) as novas adesões são vistas como um problema no acesso a dinheiro. São milhares de milhões que recebemos e não sabemos aproveitar, como está mais uma vez à vista com o PRR. Paciência! Os governantes e os empresários que se façam à estrada e criem oportunidades, cá e lá fora, porque o povo, esse, já percebeu que o melhor é dar o fora…

3. Confrontado na SIC com uma possível candidatura a Belém, Marques Mendes negou a existência de um entendimento com Montenegro sobre a matéria. Porém, não excluiu em absoluto essa possibilidade desde que haja utilidade para o país e condições de viabilidade. Marques Mendes é claramente o candidato mais popular entre os filiados no PSD. Marcou assim posição, depois de ter comparecido na rentrée do Pontal, a 15 de agosto, o que não sucedia há 16 anos. Quem quiser avançar no centro direita, já sabe que pode ter de se confrontar com o campeão nacional de audiências, posto no qual sucedeu a Marcelo Rebelo de Sousa, também ele um super comentador.

4. Nos últimos dias surgiram notícias dando conta de que está a ser constituído um consórcio empresarial, envolvendo portugueses e o antigo dono da Avianca, Efromovich, para concorrer à reprivatização da TAP. Um dos promotores é Lacerda Machado, o controverso melhor amigo de António Costa, que já fez negócios por todo lado sem qualquer resultado espetacular. Está também referenciada a eventual participação de Mário Ferreira, patrão da TVI/CNN e do grupo DouroAzul. Quanto a Efromovich, uma figura de origem judaica que acumula nacionalidades, é a terceira vez que se faz à pista para tentar ficar com a TAP. Numa delas não conseguiu por não dispor de dinheiro suficiente. Noutra ocasião perdeu para a dupla Neeleman-Barraqueiro. Circulam informações de que pode surgir em breve outro grupo com portugueses interessados na TAP. As negociações, se é que existem mesmo, serão complexas. É preciso ter consciência de que a sobrevivência da TAP e a sua viabilização passam potencialmente pela ligação a um dos grandes grupos mundiais de raiz europeia. Esses são apenas três, cada um com vantagens e desvantagens estratégicas relativas. Fora disso, corremos o risco de entrar em mais uma aventura.

5. Salta à vista a existência de grandes coincidências ao redor dos dois gigantes financeiros do setor social que são a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e a Associação Mutualista Montepio Geral. Ambos atraem irresistivelmente um núcleo de dirigentes socialistas que tem provocado a implosão do seu valor, como é público e notório e a imprensa tem relatado. Há uma verdadeira osmose entre as duas instituições, agora periclitantes. Edmundo Martinho, ex-provedor da Santa Casa, chegou a pensar investir 200 milhões da instituição no Banco Montepio. A operação não se concretizou, impedindo que as dificuldades da Santa Casa fossem ainda maiores do que são. Mesmo assim, Martinho, que integrou a Comissão de Honra de Tomás Correia (o homem forte do Montepio), mantém-se presidente da Mesa da Assembleia de Representantes da Mutualista, um lugar de grande influência. Neste universo, a dança de cadeiras é recorrente entre órgãos das duas instituições. Recorde-se a dupla Vítor Milícias e Maria de Belém. Ambos fizeram tirocínio na Associação Mutualista. Depois transitaram gloriosamente para a provedoria da Santa Casa da Misericórdia. Hoje em dia, Maria de Belém é a presidente da Mesa da Assembleia Geral da Mutualista, onde substituiu Vítor Melícias (fazem lembrar Putin e Medvedev). A outra evidência do mando socialista nestas instituições está na circunstância de ambas serem tuteladas pelo Ministério da Segurança Social. Vieira da Silva era o ministro quando foi nomeado Edmundo Martinho, deixando à sua sucessora os resultados lamentáveis que se conhecem. Foram tão maus e dúbios que nem a substituta de Vieira da Silva, Ana Mendes Godinho, os validou. Convenhamos que é obra ser o coveiro de duas instituições centenárias de solidariedade social que sempre foram essenciais. O denominador comum passa, portanto, pela gestão socialista. Veja-se que três tesoureiros do PS tiveram papéis relevantes no universo Montepio. Não é por acaso que na primeira pontifica Ana Jorge, ex-ministra de Sócrates (que transitou da governamentalizada Cruz Vermelha). Já no Montepio temos Idália Serrão, uma gestora e violinista, que foi autarca, deputada, secretária de Estado e secretária da mesa do parlamento, de onde saltou para o conforto do universo do pelicano. Tristemente, hoje verifica-se que Instituições solidárias estão em grande dificuldade. E aqui não há como dizer que a culpa é do Passos.