1945 -2023. Dois beijos, duas visões do mundo

O beijo do marinheiro em Times Square não tinha sido de modo algum o primeiro a captar as imaginações e a tornar-se um símbolo apreciado em todo o mundo.

Nova Iorque, 14 de agosto de 1945. O Presidente Truman acaba de anunciar a rendição do Japão. Em Times Square, a multidão celebra efusivamente o fim da guerra. O fotógrafo Alfred Eisenstaedt anda por ali e capta um instante perfeito: um marinheiro entusiasma-se e beija uma enfermeira de branco. A imagem é publicada na revista Life e torna-se um ícone do fim da guerra e da vitória dos Aliados.

Sydney, Estádio Austrália, 20 de Agosto de 2023. As jogadoras da seleção espanhola acabam de derrotar as inglesas na final do Campeonato do Mundo de futebol feminino. Na celebração da vitória, o presidente da federação espanhola, Luis Rubiales, beija Jenni Hermoso. O momento é captado pelas câmaras e dá origem a um escândalo tremendo.

O beijo do marinheiro em Times Square não tinha sido de modo algum o primeiro a captar as imaginações e a tornar-se um símbolo apreciado em todo o mundo. Antes dele houve a escultura de Rodin, de 1888-1889, e a pintura de Klimt, de 1907-1908 - qual delas a mais célebre e popular.

E quem não se lembra da fotografia de Doisneau de 1950, que tanto contribuiu para disseminar a fama de Paris como a cidade da liberdade e do amor no pós-guerra?

De volta à foto de Eisenstaedt, ao longo dos anos 13 homens afirmaram ser o marinheiro da imagem. Como o rosto não é visível, as dúvidas permaneceram durante muito tempo, até se concluir que se tratava de um luso-americano.

George Mendonsa foi considerado um herói. E Luis Rubiales? É um agressor (por sinal uma palavra que antes se usava para quem dava um pontapé ou um murro).

A cada beijo corresponde a visão do mundo da respetiva época. Na nossa, já não é visto como uma demonstração de afeto, mas como assédio, abuso, agressão. Se o beijo do dia da vitória em Times Square fosse hoje, Mendonsa andaria possivelmente fugido à polícia, com várias mulheres atrás dele a pedir-lhe uma indemnização.

Parece que já nos esquecemos que um beijo pode contar uma história diferente.