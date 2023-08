PSP deteve cinco carteiristas no centro de Lisboa

Cinco carteiristas foram detidos entre os dias 22 e 23 de agosto, no centro histórico de Lisboa.

A PSP, em comunicado, informa que os suspeitos são três mulheres e dois homens, com idades compreendidas entre os 19 e os 45 anos.

As autoridades "conseguiram interceptar e deter, em flagrante delito, no dia 22 de agosto, pelas 14h10, duas mulheres de 19 e 45 anos e um homem de 21 anos, por terem furtado uma carteira no valor de 700 euros com 1.110 euros em numerário no seu interior a uma turista" e, no dia seguinte, pelas 11h15, na Rua do Ouro, "foi detido um casal com 20 e 26 anos, por terem furtado uma carteira com 950 euros no seu interior a um outro turista".

Os detidos foram presente ao Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, para efeitos de primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de Termo de Identidade e Residência e a proibição de frequentar locais turísticos da cidade de Lisboa.