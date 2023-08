Identificados dois suspeitos de fogos no Fundão e em Penamacor

Foram identificados dois homens, de 35 e 49 anos, por suspeitas de crime de incêndio florestal, nos concelhos do Fundão e de Penamacor, no distrito de Castelo Branco.

Em comunicado, a GNR informa que os homens foram identificados na sexta-feira, através dos Postos Territoriais de Alpedrinha, Fundão e Penamacor.

"Na sequência do alerta de um incêndio florestal, na localidade de Quinta do Monte Leal, no concelho do Fundão, os militares da GNR deslocaram-se de imediato para o local, onde foi possível apurar que o incêndio teve origem enquanto o homem realizava trabalhos num terreno, operando um equipamento de corte em metal, tendo provocado a ignição dos combustíveis finos existentes no terreno”, diz a publicação.

O fogo foi dado como dominado pelas 21h28 de sexta-feira e consumiu cerca de 200 hectares de área florestal.

Nesse mesmo dia, no concelho de Penamacor, os militares da GNR "encetaram diligências policiais que permitiram proceder à localização e identificação do suspeito, tendo-se apurado que o incêndio teve origem pelo mesmo motivo".

O fogo no concelho de Penamacor foi dado como dominado às 3h21 de sábado e consumiu cerca de 400 hectares de área florestal.

Os dois suspeitos foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Fundão.