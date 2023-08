Homem detido por violência doméstica fica em prisão preventiva

Um homem foi detido pelo crime de violência doméstica, tendo ficado em prisão preventiva por um conjunto de outros crimes.

Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ) informa que o homem, de 32 anos, foi detido em flagrante delito após denúncia do crime de violência doméstica.

Deste modo, foi feita uma "rápida recolha de provas e coordenação processual entre a Esquadra de Câmara de Lobos, as Equipas Especializadas de Violência Doméstica, a Esquadra de Investigação Criminal do Funchal e o Ministério Público”, explica a autoridade, acrescentando que o suspeito já se encontrava "indiciado também na prática de vários crimes contra a integridade física, contra a propriedade, contra a liberdade pessoal, tráfico de estupefacientes, entre outros" delitos.

"Foi possível organizar todo o processo de uma forma completa, com o objetivo de prestar o melhor apoio possível à tomada de decisão judicial", diz ainda mesma nota.

O homem foi na sexta-feira passada ouvido no Tribunal Judicial do Funchal, tendo-lhe sido "aplicada a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva", pelo que foi conduzido ao Estabelecimento Prisional do Funchal.