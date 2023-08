Menina de 13 anos morre após "disparo acidental" de caçadeira do avô

Morreu este domingo uma criança de 13 anos após “um disparo acidental” com a caçadeira do avô, em Ponte da Barca, Viana do Castelo.

A ocorrência foi registada às 11h40.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Minho disse, à agência Lusa, que o incidente envolveu uma "arma branca”, neste caso uma caçadeira de chumbo, que "não pode ser considerada uma arma de fogo, mas sim recreativa, por se assemelhar a uma pressão de ar".

A menina foi atingida na boca e Polícia Judiciária está a investigar.