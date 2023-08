Castigos e despedida na liga

Por João Sena

A história começa com o polémico primeiro golo do Sporting no jogo com o Casa Pia em mais uma demonstração de incompetência dos árbitros que estiveram no VAR e AVAR (Hugo Miguel e Rui Soares). O Conselho de Arbitragem não perdeu tempo e, ainda nessa noite, suspendeu os dois árbitros por tempo indeterminado.

Não passou muito tempo até o Benfica ser notícia quando se soube que Vlachodimos confrontou o treinador devido às declarações de Roger Schmidt, onde acusou o guarda-redes de ser responsável pela derrota do Benfica frente ao Boavista. Ato contínuo, Vlachodimos saiu da lista de convocados para o jogo contra o Estrela da Amadora e foi para casa. Passadas poucas horas, aquele que disse que «vão ter de levar comigo mais um ano», estava a apanhar o avião para a Arábia Saudita para se juntar a Cristiano Ronaldo e ao treinador Luís Castro no Al Nassr. O clube liderado por Pinto da Costa vendeu Otávio por 60 milhões de euros - foi a venda mais cara de sempre do FC Porto - e nos cofres do clube entraram 47 milhões de euros. Foi um jogador muito importante nos últimos anos, era a ‘cabeça pensante’ da equipa e tinha o ADN do clube bem vincado, era um jogador à Porto, por muito que isso incomodasse os rivais.

Em termos meramente desportivos, há uma surpresa: o Boavista lidera o campeonato. Depois de ter vencido o campeão nacional Benfica, a equipa de Petit foi a Portimão golear (1-4) e está na frente da classificação com o mesmo número de pontos de Sporting, FC Porto e Vitória de Guimarães, mas tem melhor diferença de golos. Estas quatro equipas foram as únicas que não perderam pontos nas primeiras jornadas e, no próximo fim de semana, há jogos de elevado risco para os grandes. Os campeões nacionais são os primeiros a entrar em ação (sábado) frente ao Gil Vicente, que tem o mesmo número de pontos dos encarnados e conseguiram o resultado mais dilatado do campeonato ao golear o Portimonense (5-0). O futebol praticado está longe daquilo que era o ano passado, os adeptos já perceberam isso e aguardam o jogo de Barcelos com muita expectativa, até para ver se continuam as opções de risco de Roger Schmidt. FC Porto e Sporting querem manter o registo de vitórias, mas os adversários não costumam facilitar. O Sporting recebe (domingo) o Famalicão, um jogo que, em princípio, não deve assustar os leões, só que os famalicenses causaram uma das principais surpresas deste campeonato ao ganhar em Braga com uma exibição perfeita. A equipa de Sérgio Conceição tem uma deslocação curta, mas difícil, a Vila do Conde (segunda-feira), nos últimos anos, os portistas têm passado dificuldades com o vizinho Rio Ave. O Braga joga em Moreira de Cónegos (segunda-feira) frente ao Moreirense, que criou grandes dificuldades ao FC Porto.