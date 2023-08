Universidades adaptaram bem a sua oferta às expectativas dos jovens

O Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) considera que os resultados da 1ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao ensino superior demonstram que “as instituições, em particular as universidades, adaptaram bem a sua oferta aos desejos dos jovens estudantes que acabaram o ensino secundário e às necessidades do país”.

Em comunicado, enviado às redações, António Sousa Pereira, presidente do CRUP e reitor da Universidade do Porto, considera que “é muito significativo verificar um menor número de vagas sobrantes, uma subida das colocações dos estudantes nas suas primeiras opções e, especialmente, um aumento da procura em cursos em que Portugal precisa de novas gerações de profissionais, como são as tecnologias de informação e a formação de professores”, acrescentando que “só com cidadãos mais qualificados e com mais competências Portugal se poderá desenvolver de forma equilibrada e sustentável”, afirma António Sousa Pereira.

Com os resultados da primeira fase do concurso, o presidente do CRUP considera que “as universidades demonstram claramente, neste concurso, que são a primeira opção da maioria dos jovens portugueses para adquirirem qualificações compatíveis com as suas expectativas de futuro”.

“Pese embora uma situação de baixos salários para os licenciados que o Estado, em vez de contrariar, promove, os jovens percebem bem que a frequência de um curso numa universidade é uma ferramenta que, em prazo breve, os vai recompensar na vida profissional pelo investimento e pelo esforço que fizeram”, disse ainda.