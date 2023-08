Quase 50 mil alunos colocados no Ensino Superior

A primeira fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES) contou com a colocação de quase 50 mil alunos. O número representa uma descida ligeira quando comparado com o ano passado.

Foram colocados, segundo os dados disponibilizados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES), 49.438 alunos – menos 0,7% do que a primeira fase do ano passado.

A maioria dos 1.119 cursos superiores que estavam disponíveis nesta primeira fase do concurso teve todas as suas vagas ocupadas, estando agora somente 305 cursos com lugares ainda disponíveis.

Note-se ainda que 56% dos candidatos conseguiram ficar na sua primeira opção, sendo que nove em cada dez (87%) ficaram numa das suas três primeiras escolhas.

As quatro instituições que têm zero vagas por preencher são as escolas superiores de Enfermagem de Lisboa, Porto e Coimbra e o ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa.

Por outro lado, os politécnicos menos procurados e com mais vagas livres são o Instituto Politécnico de Bragança (que ficou com 944 lugares disponíveis), o de Viseu (462) ou de Braga (339 lugares).