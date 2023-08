Autoridades russas recupera corpos e caixas negras do avião onde viajava Prigozhin

A Rússia anunciou a recuperação dos corpos das 10 pessoas que morreram na queda do avião onde viajava o líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, assim como a caixa-negra da aeronave.

"Os corpos de 10 vítimas foram recuperados no local da queda do avião. Testes genéticos moleculares estão em curso para estabelecer as identidades. Os gravadores de voo foram apreendidos pelos investigadores e um exame pormenorizado do local está em andamento", revelou o Comité de Investigação Russo, através do Telegram.

O presidente russo, Vladimir Putin, tinha prometido uma investigação à queda do avião que caiu na passada quarta-feira, quando viajava de Moscovo para São Petersburgo.