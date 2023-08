Schmidt garante: "Não foi uma crítica à pessoa, apenas àquilo que se passou no jogo"

Roger Schmidt esteve, esta sexta-feira, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Gil Vicente para a 3ª jornada do Campeonato e foi questionado acerca das críticas que fez a Vlachodimos e o técnico do Benfica respondeu.

“Sabem que tento ser sempre honesto sobre jogadores e jogos. Penso que não esteve no topo da forma. Não importa qual a posição do jogador. Não é um problema falar sobre isso. Não foi uma crítica à pessoa, apenas àquilo que se passou no jogo”, sublinhou Schmidt

Mas garantiu que essa é a sua forma de agir, ser transparente com os jogadores.

“É normal também para os jogadores. Todos os jogadores sabem que têm de estar ao seu melhor nível. Fomos campeões no ano passado, mas isso não traz vantagens para esta época. Temos de mostrar que somos capazes. A minha maneira de ser treinador é assim: ser sempre honesto com os jogadores», completou.