Trump já se entregou na cadeia de Geórgia e foi libertado sob fiança

Donald Trump entregou-se às autoridades do condado de Fulton, em Atlanta, devido às acusações de tentar falsificar os resultados eleitorais de 2020.

O ex-presidente dos EUA, tirou as impressões digitais e uma fotografia para o seu processo e, foi libertado sob fiança de 200 mil dólares (185 mil euros).

No aeroporto de Atlanta, quando se preparava para embarcar, Trump falou com a comunicação social presente no local.

“O que aconteceu aqui é uma farsa de justiça. Não fizemos nada de errado. Não fiz nada de errado e todos sabem disso”, garantiu.

“O que estão a fazer é interferência eleitoral”, acrescentou, fazendo referência às eleições de 2024, altura em que pretende voltar à Casa Branca.

A acusação no condado de Fulton é o quarto processo criminal contra Trump desde março, quando se tornou o primeiro ex-presidente na história dos Estados Unidos a ser acusado.