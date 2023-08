Melo junta Cristas, Portas e Monteiro

O CDS-PP retoma os trabalhos depois do verão com a realização de uma convenção programática, reunindo os antigos líderes Assunção Cristas, Paulo Portas e Manuel Monteiro. Este será o segundo encontro público que o atual presidente do partido, Nuno Melo, promove entre Portas e Monteiro, que estiveram de costas voltadas durante mais de duas décadas.

De acordo com uma nota enviada às redações, a iniciativa vai decorrer no dia 9 de setembro, na sede nacional do partido, em Lisboa, e terá como objetivos «marcar o ciclo eleitoral das eleições regionais na Madeira e das eleições europeias com a atualização da Declaração de Princípios do CDS-PP». A proposta para esse efeito será apresentada por António Lobo Xavier.

O CDS-PP quer também «mobilizar com sentido de união os simpatizantes, militantes, dirigentes e autarcas do partido, centrados num novo ciclo decisivo para o futuro», esperando que a presença de três antigos líderes o potencie. De fora desta iniciativa ficam José Ribeiro e Castro e Francisco Rodrigues dos Santos que não estarão presentes «por impedimentos pessoais».

Antes, a 4 de setembro, o partido vai marcar o arranque da campanha para as eleições legislativas regionais da Madeira, na Festa dos Romeiros.