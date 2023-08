Idoso de 70 anos ateou fogo à própria casa em quadro de violência doméstica

Um reformado foi detido pela Polícia Judiciária por suspeitas de um incêndio num edifício habitacional, em contexto de violência doméstica, no passado dia 20, numa freguesia do concelho de Barcelos, distrito de Braga.

Segundo as autoridades, o detido, de 70 anos, residente no concelho, atuou “num quadro continuado de violência doméstica, por motivos fúteis e de forma intencional, ao final da tarde, deslocou-se à habitação e na fração superior da casa, onde também reside, ateou fogo ao interior do quarto, assim provocando um incêndio”.

Desta forma, casa ficou parcialmente destruída, com danos em todo o edifício, que ficou inabitável.

O incêndio, detetado por familiares, foi combatido pela Corporação dos Bombeiros Voluntários de Viatodos, evitando danos mais severos.

O homem vai ser presente às autoridades judiciárias, para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.