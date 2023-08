Glam Comedy Night vai reunir "nomes icónicos da comédia em Portugal"

Está quase a chegar o espetáculo da Glam Comedy Night, que vai reunir “nomes icónicos da comédia em Portugal”.

O espetáculo, que acontece no dia 22 de setembro, às 21h30, na Super Bock Arena terá Pedro Fernandes como apresentador e vai juntar “Rui Unas, Miguel Costa, o eterno Gato Fedorento Tiago Dores, e, ainda, os reis do stand up comedy, os míticos e inigualáveis Fernando Rocha e Quim Roscas e Zeca Estacionâncio (Pedro Alves e João Paulo Rodrigues), num duelo sem precedentes”, diz a agência, em comunicado.

“Independentemente de quem sairá vencedor desta disputa de gladiadores do riso, o resultado será, certamente, uma noite de humor e boa disposição, quiçá, a mais divertida do ano”, acrescenta.

Depois do espetáculo, “haverá uma after party com a assinatura dos Insert Coin, de João Paulo Sousa, que promete pôr todos a dançar ao som dos hits dos anos 90”.