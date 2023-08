Benzema de costas voltadas com Nuno Espírito Santo

Karim Benzema mudou-se recentemente para a Arábia Saudita e parece estar a viver momentos difíceis com Nuno Espírito Santo, avança a imprensa saudita.

De acordo com as notícias avançadas pela imprensa local, o técnico terá dito ao jogador que não se encaixa no estilo de jogo do Al Ittihad e que não pediu a sua contratação.

Já Benzema, estará insatisfeito com a forma como é tratado e por Nuno Espírito Santo alegadamente ter recusado dar-lhe a braçadeira de capitão, mantendo Romarinho nesse lugar.

O francês já marcou três golos em seis jogos pelo clube saudita.