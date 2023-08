Jovem morre afogado em São Pedro do Sul

Morreu, esta quarta-feira, um homem de 26 anos no rio Teixeira, em Manhouce, São Pedro do Sul.

"O alerta chegou depois das 13.30 horas, pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), para irmos a um jovem em paragem cardiorrespiratório no rio Teixeira, em Sernadinha, em Manhouce", disse Francisco Lima, comandante dos Bombeiros Voluntários de Santa Cruz da Trape, à agência Lusa.

"À nossa chegada, e tivemos de nos deslocar ainda um bom bocado nas margens do rio, deparámo-nos efetivamente com o jovem em paragem cardiorrespiratório e foi necessária ajuda diferenciada", acrescentou.

Assim, "foi acionado o helicóptero do INEM, porque a VMER [viatura médica de emergência e reanimação], a SIV [ambulância de suporte imediato de vida] de São Pedro do Sul estava ocupada" e a "SIV de Arouca foi acionada, mas avariou no caminho".

"O médico do helicóptero disse-nos que, apesar dos nossos esforços, foi atestado o óbito no local", afirmou o comandante, que disse não ter sido informado das causas da morte.

A vítima encontrava-se “fora de água, retirada por quem o acompanhava".