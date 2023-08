Lisboa. Homem rouba mala de mulher de 93 anos

Uma mulher, de 93 anos, foi assaltada no passado domingo na freguesia de Campo de Ourique, em Lisboa.

Em comunicado, a PSP informa que o suspeito do crime, de 43 anos, foi detido.

O homem terá roubado a mala da idosa pelas 9h30, com a vítima a cair ao chão.

“Desse acontecimento resultaram alguns ferimentos na cabeça, tendo por este motivo sido acionados os meios médicos e a vítima foi transportada para unidade hospitalar”, diz a força de segurança, em comunicado.

“Na posse do suspeito estavam as chaves de casa da vítima e uma quantia em dinheiro que correspondia ao que a vítima trazia na mala. A mala foi recuperada no hall de entrada da residência da vítima, demonstrando que o suspeito conhecia a vítima e sabia onde esta habitava”, esclareceu ainda aquela polícia.

O homem foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo ficado sujeito a apresentações diárias.