Adesão à greve dos médicos internos superior a 80%, diz sindicato

A adesão da greve dos médicos internos está, esta quarta-feira, a ser "muito expressiva", de entre 83% e 85%.

O Secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, Jorge Roque da Cunha, disse que o impacto da greve se sente tanto na parte hospitalar, como nos cuidados de saúde primários.

"É importante que esta mensagem seja entendida por parte do Governo", disse ainda, acrescentando que, se não houver acordo com os trabalhadores a situação do Serviço Nacional de Saúde. vai "piorar".

Recorde-se que a greve foi convocada pelo SIM para exigir melhores salários e a valorização profissional para efeitos de progressão na carreira.