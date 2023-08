Mais de 5.200 militares da GNR destacados devido ao aumento do risco de incêndio

Os elementos da GNR destacados para a prevenção de incêndios florestais foram reforçados em 30%, o anúncio foi feito esta quarta-feira pelo ministro da Administração Interna, referindo que nos próximos três dias estarão no terreno mais de 5.200 militares da GNR.

"Temos hoje [esta quarta-feira] no terreno um reforço de 30% da capacidade de patrulhamento das forças da GNR: Vamos ter mais de 5.200 militares no terreno a garantir observação de todas as atitudes e comportamentos relativamente a incêndios florestais", disse José Luís Carneiro no final de uma reunião no Comando-Geral da Guarda Nacional Republicana, em Lisboa.

O aumento das temperaturas e o aumento de risco de incêndio motivou este reforço dos meios que conta ainda com "mais 920 elementos que estão nos 230 postos de vigia fixos", acrescentou o ministro.

No total, há "mais de 6.100 elementos que ativamente estão a garantir a vigilância e observação de atitudes e comportamentos no terreno", concluiu.