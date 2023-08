Investidura de Feijóo agendada para 26 e 27 de setembro

O debate de investidura do líder do Partido Popular (PP, direita), Alberto Núñez Feijóo, está agendado para os dias 26 e 27 de setembro.

A notícia foi avançada, esta quarta-feira, pela presidente do Congresso dos Deputados, Francina Armengol, e a sessão vai acontecer numa sessão plenária que terá inicío com a apresentação por parte de Feijóo do programa político de governo com o qual pretende obter a confiança do parlamento e ser eleito primeiro-ministro de Espanha.

Numa primeira votação, o líder do PP precisa de uma maioria absoluta, 176 votos, para ser eleito, contudo, caso não obtenham os votos necessários nesta primeira tentativa, vai ter de acontecer uma segunda votação 48 horas depois, na qual o candidato precisa de alcançar uma maioria simples para ser nomeado chefe do Governo.

Na terça-feira, o Rei de Espanha, Felipe VI, anunciou como candidato a primeiro-ministro o líder do PP, na sequência das eleições de 23 de julho, cabendo agora ao parlamento votar a investidura.

O monarca e chefe de Estado espanhol tomou a decisão depois de uma ronda de audiências, na segunda-feira e na terça-feira, com os partidos que conseguiram representação parlamentar.

O PP foi a força política mais votada nas eleições de julho, mas sem maioria absoluta no parlamento.