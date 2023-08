Homem de 27 anos suspeito de incendiar habitação no vale da Mira

A Polícia Judiciária, com a colaboração da Guarda Nacional República do Posto Territorial de Mira, deteve um homem de 27 anos, por suspeitas de um crime de incêndio, numa habitação na vila de Mira, ocorrido no final da tarde de 20 de agosto.

O suspeito, “com recurso a isqueiro, ateou o incêndio em material combustível, numa divisão da habitação, que ficou com elevado grau de destruição”, com esta ação colocou em perigo toda a habitação e as geminadas, além de pessoas e de bens.

Devido à rápida intervenção dos Bombeiros Voluntários de Mira, o incêndio não tomou grandes proporções.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.