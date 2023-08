Foram encontrados pelo menos 26 corpos numa área incendiada na Grécia

Foram encontrados pelo menos 26 corpos numa área devastada por um grande incêndio florestal que lavra há dias no nordeste da Grécia.

As autoridades gregas ativaram a Equipa de Identificação de Vítimas de Desastres para identificar os corpos, que foram encontrados no parque nacional de Dadia, na área de Avanta, na região nordeste de Alexandroupolis, disse o porta-voz dos bombeiros, Ioannis Artopios, à televisão grega.

Segundo o porta-voz, dado que não foram apresentados quaisquer relatos de pessoas desaparecidas na área, as autoridades estão a examinar a possibilidade de as vítimas serem migrantes que entraram no país após cruzarem o rio Evros.

As elevadas temperaturas, aliadas ao tempo seco e os ventos, provocaram dezenas de fogos florestais em toda a Grécia.

Neste momento, o mais grave incêndio está a arder há quatro dias nas proximidades da cidade portuária de Alexandroupolis, no nordeste do país.