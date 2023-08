Homem tenta embarcar do Brasil para Lisboa com quase cinco quilos de cocaína escondida em sutiãs

Um idoso de 78 anos, de nacionalidade sueca, foi detido na passada sexta-feira, no Aeroporto de Natal, no Brasil, quando tentava embarcar num voo com destino a Lisboa com 4,7 quilos de cocaína escondida em sutiãs.

A Polícia Federal Brasileira avança que a apreensão ocorreu na sequência de uma fiscalização.

"Foram encontrados na sua mala, escondidos em modelos de sutiãs, um total de 36 pacotes arredondados envoltos em fita adesiva contendo a droga compactada em forma de pó e que serviam como enchimento", lê-se no comunicado.

O suspeito disse às autoridades que conheceu virtualmente um empresário que se tinha oferecido para pagar os custos da sua estadia no Brasil e, posteriormente foi procurado por um desconhecido no hotel em que se encontrava hospedado em São Paulo, poucos minutos antes de ir para Natal.

Na sequência deste encontro, o empresário terá assumido as despesas do suspeito e ter-lhe-á dado uma mala para ser levada para Paris.

O sueco é acusado do crime de tráfico internacional de droga e está detido na sede da Polícia Federal.