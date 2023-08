Jota poderá sair do Al Ittihad

Jota poderá estar saída do Al Ittihad apesar de ter contratado há menos de dois meses, avança a imprensa saudita.

De acordo com a mesma fonte, o jogador não está a corresponder às expectativas do clube saudita, deste forma deverá contratar um novo jogador. Há rumores de que Mohamed Salah do Liverpool seja o alvo.

Tudo indica que o português será emprestado ao Al Shabab.

O avançado foi contratado ao Celtic por 30 milhões de euros e não conseguiu a titularidade na equipa de Nuno Espírito Santo.

Até ao momento realizou seis jogos pelo Al Ittihad, foi titular em três e em apenas um esteve em campo os 90 minutos.