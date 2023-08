As festas que marcam o verão... e o próximo Algarve

O entretenimento e as festas de Verão, este ano em Lisboa, foram claramente marcadas por uma tendência que se vem acentuando cada vez mais, das produtoras a escolherem espaços fora do formato discoteca ou do que habitualmente se verificavam. O vento sopra cada vez mais em direção à Costa da Caparica e à utilização dos bares de apoio de praia na criação de autênticas comunidades que não se trancam apenas na festa em si mas que desenham um registo de bem estar, de acontecimentos à tarde, de aulas de yoga ou de uma certa espiritualidade até na forma de vestir e de estar. Foi isso que encontrei por exemplo na festa Stories do conhecido dj Tó Ricciardi que se realiza no Posto da Onda mas também na Euphoria, que começou à tarde e terminou por volta das 03h na Casa Reia.

Espera-se por isso que no inverno o fenómeno Costa da Caparica se estenda por toda a Margem Sul. Com as limitações cada vez maiores no que toca ao licenciamento de espaços e festas em Lisboa, sobretudo por causa do ruído que afeta moradores e turistas, a margem sul, não tão lotada e ainda com muito terreno com pouca vizinhança, torna-se por isso super atrativa para quem quer realizar este tipo de produções, acima de tudo porque pode contar com a praia por perto, boas acessibilidades (um trajecto de táxi ou Uber para as festas que referi, custou-nos cerca de 15 a 18 euros a dividir por 4 pessoas) e características ainda por explorar, como um sem número de espaços que podem ser novidade e fazer a diferença. Além disso, arrendar um espaço por uma noite para fazer uma festa na Margem Sul imagino ser muito mais barato do que em Lisboa, onde os preços estão quase impraticáveis.

Com todos estes novos formatos a aparecerem e a estenderem-se para os bares de praia, alguns que se encontravam quase em decomposição e ganharam agora uma nova vida, o mais natural é que o fenómeno rapidamente assuma velocidade suficiente para chegar ao Algarve. Algarve esse que ano após ano vai perdendo parte da sua magia com festas cada vez mais iguais e produtos já gastos, sonoridades pouco criativas, com todos os espaços existentes a trabalharem os mesmos produtos para o mesmo tipo de cliente. Este ano uma das grandes surpresas de Lisboa, o Go A, já ensaiou uma festa no hotel W no Algarve, o que pode muito bem ser considerado o pontapé de saída para um próximo ano cheio de novidades.

Veremos de que forma as atuais concessões de praia cederão a este tipo de novos projectos e se os mesmos serão permitidos pelo poder local. A verdade é que com a sazonalidade torna-se um atrativo extra poder rentabilizar o espaço quase 24 horas, dando com a mesma roupagem uma oferta múltipla em que se pode fazer praia de dia e se pode dançar ao pôr do sol com jantares a antecederem festas que vão normalmente até às 02h-03h para que na manhã seguinte se volte ao registo habitual. A seguir com atenção.